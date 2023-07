Amtliche Sturmwarnung: Ostseeküste erwartet Windstärke 8 Stand: 05.07.2023 15:02 Uhr An der gesamten Ostseeküste muss mit Sturm der Windstärke 7 bis 8 gerechnet werden. Östlich von Fehmarn kann in Böen sogar Stärke 12 erreicht werden.

In den Niederlanden hat der Sturm zuerst gewütet. In der Nordhälfte des Landes wurde der Bahnverkehr eingestellt, einige Autobahnen wurden gesperrt. Wegen umgestürzter Bäume waren Feuerwehrleute im Dauereinsatz. Eine Frau in Harlem starb, weil ein Baum auf ihr Auto stürzte. Auch im Emsland kam am Mittwoch eine 64-Jährige durch einen umgestürzten Baum ums Leben. Sie ging gerade mit ihrem Hund Gassi. Für die gesamte deutsche Ostseeküste hat der Seewetterdienst Hamburg am Nachmittageine Sturm-Warnung herausgegeben. In den Gebieten östlich von Fehmarn bis Rügen müsse mit Sturm der Stärke 7 bis 8 und mit Böen der Stärke 12 gerechnet werden, hieß es.

"Kleinräumiges" Sturmtief könnte MV verschonen

Ob es auch an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern wirklich schlimm wird, ist noch unklar. NDR-Wetterexperte Uwe Ulbrich erklärte, dass es sich beim Sturmtief "Poly", um ein relativ "kleinräumiges" Tief handele. Stürme bis Windstärke 8 seien im Sommer zwar eher selten, es bestünde aber kein Grund zu allzu großer Sorge. Die gute Nachricht: Spätestens morgen früh soll es mit der stürmischen Wetterlage vorbei sein.

