Amthor unter Druck: Wer zahlte seine Augustus-Reisen?

Normalerweise tagt die Landes-CDU hier eher im Stillen, aber normal sind die Zeiten für Union in Mecklenburg-Vorpommern gerade nicht. Im Kurhaus am Inselsee, fast idyllisch gelegen am Stadtrand von Güstrow, kommt die Parteispitze am Abend zu einer vielbeachteten Krisensitzung zusammen. Der CDU-Landesvorstand beschäftigt sich "hinter historischen Fassaden" (Eigenwerbung des Hotels) mit den Lobbyismusvorwürfen gegen ihren großen Hoffnungsträger, den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor. Das Führungsgremium will auch die Frage klären, ob der 27-jährige Jungstar trotz seines Engagements bei der US-Firma Augustus Intelligence Kandidat für den CDU-Landesvorsitz bleiben kann.

Amthor will interne Klärung

Amthor hat zugesichert, bei dem Treffen Rede und Antwort zu stehen. Gegenüber der Öffentlichkeit gibt sich der sonst so wortgewandte und eher redselige Politiker ungewohnt zugeknöpft. Für Stellungnahmen steht er nicht zur Verfügung, Amthor will die Angelegenheit intern klären. Für ihn steht viel auf dem Spiel - auch die Frage, ob die CDU ihn im nächsten Jahr als Herausforderer von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) antreten lässt.

Prompte Unterstützung von Parteifreunden

Bisher kann der Jurist aus Ueckermünde auf seine Parteifreunde zählen. Noch am vergangenen Freitag, da war die Recherche des "Spiegel" gerade erst auf dem Nachrichtenmarkt, beeilten sich die Spitzen der Landespartei mit Solidaritätsbekundungen. CDU-Landesgeneralsekretär Wolfgang Waldmüller befand, Amthor habe einen Fehler eingeräumt, alles "zurückgedreht" und nicht profitiert. Die Sache sei erledigt, meinten auch der ehemalige CDU-Landeschef, Innenminister Lorenz Caffier und der Kreisvorsitzende des großen CDU-Verbandes Mecklenburgische Seenplatte, Marc Reinhardt.

Zunehmende Kritik - auch aus der CDU

Da aber nahm "die Sache" gerade erst so richtig Fahrt auf. Seit Freitag steht Amthor in einem immer stärker werdenden medialen und politischen Kreuzfeuer. Plötzlich gilt der Liebling aller Talkshows als ein Exponent einer raffgierigen Politikerkaste - die Opposition nimmt ihn genüsslich aufs Korn. "Lieber Fischbrötchen statt Austern" - postete die Linke mit Blick auf die kulinarischen Angebote bei Amthors Geschäftsreisen. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach sagte im ZDF, es könne nicht hingenommen werden, Firmeninteressen und mögliche persönliche Vorteile zu verquicken, etwa durch Aktienoptionen. Das ist für Bosbach nicht unbedingt zuerst eine rechtliche Frage: "Es gibt auch eine andere Kategorie. Nämlich: 'Das tut man nicht'."

CDU-Landesvorsitz: Hoffmeister ließ Amthor Vortritt

Ähnliche Bedenken äußert als einzig prominenter Kritiker aus den eigenen Reihen ausgerechnet der kommissarische Landesvorsitzende, Amthors Bundestagskollege Eckhardt Rehberg. Der war schon vorher nicht unbedingt als sein Förderer bekannt, sondern eher als ein Unterstützer seiner parteiinternen Konkurrentin Katy Hoffmeister. Die Justizministerin hatte ihre Kampfkandidatur um den Parteivorsitz am Dienstag zurückgezogen, also drei Tage vor der Veröffentlichung des Amthor-Berichts im "Spiegel". Es gehe um die Geschlossenheit in der Partei, sagte Hoffmeister und die wolle sie mit ihrer Bewerbung gefährden. Hoffmeister ließt dem Jüngeren den Vortritt.

Amthor wusste von anstehender Aufdeckung

Da wusste sie aber noch nichts von den anstehenden Enthüllungen im "Spiegel", wohl aber der Kandidat selbst. Amthor hatte am Tag zuvor - dem Montag - einen Fragen-Katalog des Magazins zugeschickt bekommen, aus dem die Brisanz der Vorwürfe hervorging. Amthor schwieg aber und sagte auch seinem Landesvorsitzenden Rehberg nichts. Der bezeichnete Amthors Nebentätigkeit für Augustus Intelligence dann einige Tage später als "weder clever noch klug". Amthor müsse alle Fragen beantworten. Es komme nicht gut an, wenn Politiker so agieren.

Interne Aufklärung lückenhaft?

Offen ist bisher, ob Amthor intern tatsächlich alle Fragen beantwortet hat. Bei seiner Vorstellung im CDU-Kreisverband Ludwigslust-Parchim am Mittwochabend wurden einige offene Punkte offenbar umgangen, berichten Teilnehmer. Es geht um Übernachtungen und Spesen. Wer die Hotelrechnungen bei den Firmenreisen nach New York, Sankt Moritz und Korsika bezahlte, von denen der "Spiegel" berichtet, war bei dem Treffen in Spornitz bei Parchim kein Thema. Der CDU-Kreisvorsitzende, Landesgeneralsekretär Waldmüller, erklärte nach der Sitzung nur, "keine einzige Frage ist offen geblieben." Amthor habe zugesichert, dass außerdem nicht mit weiteren Enthüllungen zu rechnen sei.

Konservatives Aushängeschild mit Imageschaden

Bei einigen in der Union bleibt aber die große Befürchtung, dass neue Vorwürfe gegen die Nachwuchshoffnung laut werden können und der Kandidat beschädigt wird. "Wenn Amthor die Rechnungen aus eigener Tasche bezahlt hätte, dann hätte er es doch schon erklärt", meint ein Führungsmitglied, das nicht genannt werden will. "Sich von Dritten bezahlen zu lassen, geht nicht", erklärt ein anderes Mitglied. Für die CDU und vor allem ihren konservativen Kreis wäre es ein Desaster. Denn Amthor ist das Aushängeschild derjenigen Christdemokraten, die sich von links mindestens ebenso stark wie von rechts abgrenzen wollen. Amthor ist einer von ihnen, er kämpft für das traditionelle Familienbild und steuert einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik.

Allzweckwaffe gegen Rechtsaußen

Der Abgeordnete scheint bisher eine rhetorische Allzweckwaffe gegen die stark gewordenen Rechtspopulisten von der AfD. Er nahm ihnen mit mutigen Auftritten auch im Bundestag schon einige Male den Wind aus den Segeln. Und in der Union erinnern sie daran, dass der junge Amthor 2017 sein Direktmandat im Osten des Landes gegen einen vergleichsweise starken AfD-Bewerber holte. Amthor soll die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern auf Mindestmaß zurückstutzen, zu tief sitzt noch die Niederlage bei der Landtagswahl 2016, als die "Alternative" erstmals in einem Bundesland die CDU überholte.

Aktuelle Stunde im Bundestag wohl ohne Amthor

Offen ist, wie sich Justizministerin Hoffmeister in der veränderten Gemengelage verhält. Die CDU-Politikerin sagte auf die Frage, ob sie denn jetzt doch noch mal für den Parteivorsitz antreten werde: "Diese Frage stellt sich im Moment nicht." Heißt im Umkehrschluss, dass das in einigen Tagen schon ganz anders sein kann. Ihr Konkurrent Amthor steht erst einmal weiter im Zentrum einer handfesten Lobby-Affäre. In einer Aktuellen Stunde des Bundestages bringt die Linksfraktion an diesem Freitag das Thema "Lobbyismus und Transparenz" auf die Tagesordnung. Die Debatte soll gegen 16.30 Uhr beginnen. Der Hauptfigur dürfte im Parlament fehlen, Philipp Amthor ist dann schon auf dem Weg Richtung Güstrow, um sich seiner Partei zu erklären.

