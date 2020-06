Stand: 15.06.2020 15:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Amthor auch für US-Wirtschaftskanzlei tätig?

Gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor aus Ueckermünde gibt es weitere Vorwürfe. Er soll zusätzlich zu seiner Arbeit für eine US-Technologiefirma auch für die US-amerikanische Wirtschaftskanzlei White & Case tätig gewesen sein. Das kritisiert die Organisation Abgeordnetenwatch.de.

Die Organisation fordert Amthor auf, vollständige Transparenz über seine Nebentätigkeiten zu schaffen. Es sei nicht erkenntlich, wofür Amthor 3.000 Euro im Monat von White & Case erhalte. Kanzleien seien oft Einfallstore für Lobbyismus, so die Organisation. Auch für die Initiative Lobby Control liegt es auf der Hand, dass Amthor mindestens den Eindruck von Käuflichkeit entstehen lassen habe.

Kritik nun auch aus eigenen Reihen

Kritik am Verhalten Amthors gab es auch aus den eigenen Reihen. Es sei nicht gerade klug und clever gewesen, was er gemacht hat, sagte der kommissarische Landesvorsitzende der CDU Mecklenburg-Vorpommerns, Eckhardt Rehberg, bei "Bild Live". Rehberg, der ebenfalls Mitglied des Bundestags ist, forderte seinen Parteikollegen auf, für vollständige Aufklärung zu sorgen. Bei der Sitzung des Landesvorstands am Freitag in Güstrow werde über das weitere Vorgehen bei der Vorstandswahl beraten, so Rehberg.

Erste Vorwürfe schon am Freitag

Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel", dessen Inhalt am Freitag bekannt wurde, soll Amthor Aktienoptionen an einer US-Technologiefirma besessen haben. Der 27 Jahre alte Amthor ist derzeit einziger Kandidat für den vakanten CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge aus Wismar plädierte früh für eine lückenlose Aufklärung. Auch wenn sich Amthor für sein eklatantes Fehlverhalten entschuldigt habe, könne die Angelegenheit nicht als erledigt betrachtet werden.

Stegner fordert Rücktritt Amthors

Auch die Bundes-SPD und die Bundes-Linke hatte in Folge der ersten Vorwürfe die Aufklärung der Lobbyarbeit Amthors gefordert. "Es reicht nicht, einfach von einem Fehler zu sprechen und zu versuchen, zur Tagesordnung überzugehen. Das ist inakzeptabel", sagte die Vizechefin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast. Bundestagsabgeordnete hätten eine besondere Vorbildfunktion. "Wir erwarten, dass die Causa Amthor vollumfänglich aufgeklärt wird." Der schleswig-holsteinische SPD-Fraktionschef Ralf Stegner legte Amthor den Rücktritt nahe, sollte er die Vorwürfe nicht entkräften können. "Wem Käuflichkeit vorgeworfen wird, der muss das ausräumen, wenn er Bundestagsabgeordneter bleiben will, anstatt darüber nachzudenken, neue Ämter wie den CDU-Landesvorsitz und die Spitzenkandidatur in Mecklenburg-Vorpommern anzustreben", sagte Stegner dem "Berliner Tagesspiegel".

Videos 03:55 Nordmagazin Amthor: Lobbyarbeit für eine US-Firma Nordmagazin Der designierte CDU-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat Lobbyarbeit für ein New Yorker Start-up-Unternehmen betrieben. Er räumte dies nun als "Fehler" ein. Video (03:55 min)

Amthor bezeichnet Nebentätigkeit als Fehler

Amthor hatte am Freitag seine Arbeit für eine US-Firma rückblickend als einen Fehler bezeichnet. Zwar habe er seine Nebentätigkeit für das Unternehmen bei Aufnahme im vergangenen Jahr der Bundestagsverwaltung offiziell angezeigt. "Gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler", hatte Amthor erklärt. Er habe die Nebentätigkeit beendet und Aktienoptionen nicht ausgeübt. "Ich bin nicht käuflich", so Amthor weiter.

Bundeswirtschaftsministerium weist Kooperation mit der US-Firma zurück

Wie der "Spiegel" berichtete, hatte Amthor für die Firma Augustus Intelligence Lobbyarbeit betrieben und im Herbst 2018 mit einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um politische Unterstützung gebeten. Der Entwurf des Schreibens wurde dem Nachrichtenmagazin zufolge auf Briefpapier des Bundestags verfasst und kursierte vor Versenden im Unternehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium gibt an, mit der Firma nicht über Kooperationen oder Fördergelder gesprochen zu haben.

Grüne fordern grundsätzliche Reformen zum Lobbyismus

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, forderte grundsätzliche Reformen. "Der Einfluss von Lobbyismus auf die Politik ist da. Das zeigt jetzt auch wieder der Fall Amthor", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ein verbindliches, gesetzliches Lobbyregister sei überfällig, klarere Veröffentlichungspflichten bei Nebentätigkeiten und ein legislativer Fußabdruck bei Gesetzgebungsverfahren seien dringend notwendig. SPD-Vize Kevin Kühnert forderte die Union im "Tagesspiegel" auf, ihren Widerstand gegen ein Lobbyregister umgehend aufzugeben.

Andere Parteifreunde Amthors blieben gelassen

Vor der Stellungnahme Rehbergs reagierten andere CDU-Parteifreunde in Mecklenburg-Vorpommern gelassen auf die Meldung. CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller sagte, Amthor habe "keineswegs profitiert, hat alles, was damit zusammenhängt, zurückgedreht, konzentriert sich auf den Bund". Und damit sei alles gesagt. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sieht Amthor durch sein Lobby-Engagement nicht als beschädigt an: "Erstens kommt man heute schnell in die Schlagzeilen und zweitens hat Herr Amthor dazu alles gesagt." Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) äußerte sich indes nicht zu dem Fall. Sie hatte erst Anfang der Woche auf eine Kampfkandidatur gegen Amthor um den Landesparteivorsitz verzichtet.

