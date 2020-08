Stand: 05.02.2020 05:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Amthor: Mit Rückenwind in die CDU-Vorsitz-Kandidatur von Matthes Klemme

Nachdem CDU-Landeschef Vincent Kokert seinen Rücktritt angekündigt hat, suchen die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Vorsitzenden. Nun hat der Vorpommersche Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor seinen Hut in den Ring geworfen. Es ist das Gesprächsthema bei den rund 350 Gästen auf dem Neujahrsempfang der CDU Vorpommern Greifswald.

Kaum Zweifel an Amthor

Bei der CDU-Basis im Osten des Landes gilt Amthor als ehrlicher Politiker, der Präsenz zeige und Mut habe, schwierige Aufgaben anzupacken. Kaum einer in dem Saal hat Zweifel, dass er den Aufgaben eines Landesvorsitzenden nicht gewachsen sein könnte. Einige sehen in ihm den norddeutschen Sebastian Kurz - der österreichische Bundeskanzler (Jahrgang 1986) ist weltweit der jüngste amtierende Regierungschef.

Andere wollen mit ihm eine weitere Verjüngung der Partei. Amthor mit seinen 27 Jahren sei deswegen genau der Richtige. Auch Gäste, die nicht das CDU-Parteibuch haben, sehen in Amthor einen geeigneten Kandidaten - etwa der frühere SPD-Fraktionschef im Kreistag Vorpommern Greifswald, Norbert Raulin. Mit Amthor hätte der Osten des Landes eine weitere starke Stimme in Schwerin, sagt er.

Rückendeckung von Kreisverbänden

Philipp Amthor kann sich bei seiner Kandidatur vor allem auf die beiden Kreisverbände Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte verlassen. Beide hatten ihn im Wahlkreis 16 als Bundestagsabgeordneten nominiert.

Der CDU-Kreisvorstand in der Seenplatte habe einstimmig entschieden, Amthor bei seiner Kandidatur zu unterstützen, so der CDU-Kreisvorsitzende Marc Reinhardt. Im Nachbarkreis Vorpommern Greifswald führt Franz Robert Liskow die Christdemokraten. Er sieht vor allem Amthors politisches Talent und die überregionale Präsenz als Chance für Mecklenburg Vorpommern. In den vergangenen Tagen habe es viele Gespräche mit ihm über eine mögliche Kandidatur gegeben, erklärt Liskow. Er sei nun froh, dass Amthor in schwieriger Situation Verantwortung übernehmen will.

Torsten Renz neuer Fraktionsvorsitzender?

Die Aussichten, neuer CDU-Landeschef zu werden, stehen für den in Torgelow aufgewachsenen Amthor nicht schlecht. Für den Fraktionsvorsitz im Landtag gibt es bereits einen Vorschlag: den Mecklenburger Torsten Renz. Mit einem Vorsitzenden aus Vorpommern seien in der CDU-Landesführung beide Landesteile ausgewogen vertreten, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe.

Im Fall einer Wahl zum Landeschef wolle Amthor den Kurs der Partei, den Vincent Kokert eingeschlagen hat, fortsetzen - sowohl beim Prozess des Grundsatzprogramms, bei der inhaltlichen Erneuerung, als auch bei der Geschlossenheit. Eine Kandidatur als Spitzenkandidat für die Landtagswahl ließ er noch offen. Aber, so sagt er auch, erteile er sich keine Denkverbote. Das Entscheidende für ihn sei jetzt, die Partei mit der Neuwahl des Landesvorsitzenden in eine Position der Stärke zu führen, um stark in die anstehenden Wahlen gehen zu können.

Kandidatur bei Merkel-Rede kein Thema

Beim Neujahrsempfang der CDU in Greifswald haben viele Gäste über Amthor als möglichen neuen Landesvorsitzenden gesprochen. Bis auf einen Gast – Angela Merkel, die als Bundestagsabgeordnete ihres Wahlkreises nach Greifswald kam. In ihrer knapp 20 Minuten dauernden Rede war bei ihr die Personalie Amthor kein Thema.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.02.2020 | 05:30 Uhr