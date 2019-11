Stand: 25.11.2019 06:16 Uhr

Amt Neuhaus: Zwei Wolfsattacken in 24 Stunden

In der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus an der Elbe haben Wölfe insgesamt zehn Schafe gerissen. Betroffen sind zwei Dörfer nahe der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern.

Wolfsrisse in Zeetze und Sumte

Es waren zwei Wolfsattacken innerhalb von 24 Stunden. Die erste ereignete sich mitten in der Ortschaft Zeetze. Laut Bürgermeister Andreas Gehrke (CDU) wurden dort sieben Schafe einer Herde gerissen. Der Angriff sei vermutlich in der Nacht zu Freitag passiert. In der Nacht davor seien drei Schafe eines anderen Halters im Nachbarort Sumte von Wölfen angefallen und getötet worden.

Offenbar zwei Rudel verantwortlich

Ein Wolfsberater habe erklärt, dass er wegen der vielen zu untersuchenden Attacken Hilfe brauche, so Bürgermeister Gehrke weiter. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" darüber berichtet. Der Zeitung zufolge sollen zwei Wolfsrudel für die Attacken verantwortlich sein. Das eine lebt im niedersächsischen Amt Neuhaus, das andere im angrenzenden Neu Kaliss in Mecklenburg-Vorpommern.

