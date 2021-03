Stand: 20.03.2021 13:45 Uhr Ambulante Krebsberatung geplant

Mecklenburg-Vorpommern will eine landesweite ambulante Krebsberatung aufbauen. Wie die Krebsgesellschaft MV mitteilte, soll ein Beratungsteam zu festen festen Terminen in den Gesundheitsämtern an Krebs erkrankten Menschen und ihre Angehörigen beraten. Zu dem Team gehören eine Psychologin oder ein Psychologe, eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter sowie eine Assistenz. Durch Information könnten an Krebs erkrankten Menschen und ihren Angehörigen ein Teil der Angst genommen werden, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Das Land unterstützt die Krebsgesellschaft mit 130.000 Euro. | 20.03.2021 13:45