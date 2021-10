Amazon-Zentrum Neubrandenburg liefert erste Pakete aus Stand: 06.10.2021 05:23 Uhr Der Onlinehändler Amazon liefert jetzt auch über Neubrandenburg Bestellungen aus. Für das neue Verteilzentrum werden noch Mitarbeiter gesucht.

Das neue Amazon-Verteilzentrum in Neubrandenburg liefert heute die ersten Pakete aus. Zunächst nicht mit der vollen Kapazität, wie ein Unternehmenssprecher sagt. Noch sind nicht alle der geplanten 180 Mitarbeiter eingestellt. Allein bei der Agentur für Arbeit sind noch 88 freie Stellen ausgewiesen.

Kapazität wird langsam hochgefahren

Nach und nach soll die Anzahl der Pakete aus Neubrandenburg erhöht werden. Die Mitarbeiter seien teilweise an anderen Standorten eingearbeitet worden, so Amazon. Man wolle zunächst die Abläufe etablieren. Ob mit dem neuen Standort auch neue Angebote für die Kunden in der Region verbunden sind, wollte der Sprecher noch nicht sagen.

Mehrere neue Standorte im Land

Neben dem Standort in Neubrandenburg hat Amazon bereits ein neues Verteilzentrum in Rostock errichtet. Ein weiteres ist in Schwerin geplant. Außerdem baut der Konzern in Dummerstorf bei Rostock ein noch größeres sogenanntes Logistikzentrum, in dem auch Waren gelagert werden sollen.

Städte- und Gemeindebund fordert Paketsteuer

Kritik kommt unterdessen vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Onlinehändler wie Amazon nutzten die Infrastruktur der Innenstädte zwar für Lieferungen, zahlten aber in der Regel keinerlei Gewerbesteuer, so Geschäftsführer Gerd Landsberg. Er fordert eine Paketsteuer, um aus den Einnahmen die Innenstädte zu erhalten. Auch Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) schließt sich dieser Forderung nach einer Paketsteuer an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.10.2021 | 06:00 Uhr