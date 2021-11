Stand: 24.11.2021 16:38 Uhr Amateurfußball: Vereine sollen selbst entscheiden können, ob sie spielen

Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommerns (LMV) hat wegen der derzeitigen Corona-Bedingungen Freiwilligkeit zum Grundprinzip für den Spielbetrieb im Amateurfußball erklärt. "Demnach können Vereine bzw. Mannschaften, die eine Spielteilnahme unter der Voraussetzung von 2G- bzw. 2G-plus-Regelungen nicht gewährleisten können oder wollen, ihre anstehenden Partien mit einer Frist von 48 Stunden absagen", erklärte der LMV am Mittwoch. Für die Spiele an diesem Freitag wurde die Frist auf 24 Stunden verkürzt. Das gilt für alle Altersklassen. "Es soll keinem Verein auf Grundlage der kurzfristig geltenden Einschränkungen ein Nachteil entstehen. Das war eine klare Maßgabe, die mit der freiwilligen Fortsetzung auch erfüllt wird", so Sebastian Turowski, LFV-Geschäftsführer und Leiter des Corona-Krisenstabs. | 24.11.2021 16:37

