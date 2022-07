Am Landeszootag kommen Kinder heute kostenlos in den Zoo Stand: 29.07.2022 05:28 Uhr Zum Landeszootag bieten 18 Tier- und Erlebnisparks in Mecklenburg-Vorpommern heute Sonderaktionen und freien Eintritt für Kinder.

Weil die Landesregierung den 29. Juli zum Landeszootag erklärt hat, haben Kinder bis zum Alter von 14 Jahren heute freien Eintritt in 18 Tier- und Erlebnisparks in Mecklenburg-Vorpommern. Viele Zoos locken mit besonderen Angeboten. Das Highlight dürfte die Namensgebung des Orang-Utan Nachwuchses im Rostocker Zoo werden. Um 10 Uhr erfährt die Öffentlichkeit, wie der Primaten-Junge heißen wird, der in der Hansestadt am 15. Juni geboren wurde.

Bastelstände im Wildpark

Im Neustrelitzer Tiergarten können Besucher die Fütterungen der Stachelschweine und der Nasenbären erleben. Im Wildpark MV in Güstrow gibt es Bastelstände und Mitmachaktionen vom Korndreschen bis hin zu Holzarbeiten. Unter anderen beteiligen sich auch der Tierpark Grimmen, der Haus- und Nutztierpark Lelkendorf bei Teterow, der Vogelpark Marlow, der Tropenzoo Bansin und das Meeresmuseum Stralsund am Landeszootag.

Zoos wichtig für den Artenschutz

Offiziell eröffnet wird der Landeszootag in Schwerin. Dabei soll die Bedeutung der Zoos und Tierparks für den Artenschutz, die Erhaltung der Biologischen Vielfalt und die Umweltbildung in den Mittelpunkt gerückt werden. Jährlich besuchen mehr als 60.000 Schüler die Zooschulen im Land. "Es gibt viel zu sehen und jede Menge zu erleben. Das ist beste Werbung für unsere Zoos und Tierparks und zugleich ein kleines Dankeschön an die Familien im Land, die in der Corona-Pandemie besondere Belastungen zu tragen hatten", erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.07.2022 | 06:00 Uhr