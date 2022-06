Stand: 30.06.2022 05:28 Uhr Altkalen: 58-jährige Urlauberin stirbt bei Badeunfall

Am Pannekower See in Altkalen (Landkreis Rostock) ist am Mittwochnachmittag eine Urlauberin ertrunken. Die 58 Jahre alte Frau war mit ihrem Stand-up-paddle-Board auf dem See unterwegs, so die Polizei. Zeugen berichteten, dass die Frau etwa 50 Meter vom Ufer entfernt plötzlich ins Wasser fiel und versuchte an Land zu schwimmen. Da sie allerdings nicht wieder auftauchte, eilte ihr Sohn zu Hilfe, zog sie an Land und begann sie zu reanimieren. Die Rettungsversuche blieben jedoch ohne Erfolg und der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an. | 30.06.2022 05:28

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.06.2022 | 05:30 Uhr