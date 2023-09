Stand: 14.09.2023 08:45 Uhr Altenwillershagen: Schaden an Oberleitung legte Zugverkehr lahm

Wegen eines Oberleitungsschadens am Bahnhof Altenwillershagen ging es am Mittwoch im ICE- und IC-Verkehr zwischen Rostock und Stralsund nicht weiter. In Stralsund und Rostock war für ankommenden Züge Endstation und sie fuhren zurück. Reisende berichteten, dass es bei der Organisation der Weiterfahrt zu Komplikationen kam. Laut Bahn ist der Schaden behoben und die Züge fahren wieder.

