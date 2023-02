Stand: 05.02.2023 18:36 Uhr Altenwillershagen: Drei Schwerverletzte bei Unfall

Bei einem Unfall auf der B105 in der Nähe von Altenswillershagen sind am Sonntagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 40-jährige Autofahrerin aus Richtung Stralsund kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Versuch gegenzulenken verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich daraufhin überschlug und im Straßengraben landete. Alle drei Insassen, darunter auch siebenjähriges Mädchen und eine 66-jährige Frau kamen schwer verletzt in die Uniklinik Rostock.

