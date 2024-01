Stand: 23.01.2024 06:46 Uhr Altentreptow: Nach Ausweichmanöver überschlagen und in Auto eingeklemmt

Am späten Montagnachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall zwischen Altentreptow und Grischow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ihrem Auto eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilte, sei die 43-jährige Fahrerin einem Reh ausgewichen. Daraufhin sei sie von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen, die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Unfallfahrzeug auf etwa 25.000 Euro.

