Stand: 02.11.2021 05:55 Uhr Altentreptow: Ermittlungen nach Angriff auf Joggerin

Die Polizei in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fahndet nach einem Mann, der eine Joggerin angegriffen und verletzt liegen gelassen haben soll. Laut Polizei ereignete sich der Übergriff auf die 50-Jährige am Montagmorgen auf einem einsamen Radweg. Die Läuferin sei an dem Mann vorbei-gelaufen, woraufhin dieser sie angriff und zu Boden riss. Der Angreifer soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, etwa 1,75 Meter groß und er trug einen Rucksack. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. | 02.11.2021 05:55