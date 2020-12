Stand: 13.12.2020 17:31 Uhr Altentreptow: Autofahrerin überschlägt sich auf der A20

Auf der Autobahn 20 bei Altentreptow (Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) hat sich eine Autofahrerin am Sonntagnachmittag mit ihrem Wagen überschlagen und dabei schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war die 46-Jährige zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.500 Euro. | 13.12.2020 17:31