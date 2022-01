Stand: 18.01.2022 08:00 Uhr Altentreptow: 17-jähriger Autofahrer flieht vor Polizei

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 17-Jähriger in Altentreptow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Streifenwagen beschädigt. Der Wagen war den Beamten am späten Samstagabend aufgefallen, weil er nur mit Standlicht unterwegs war. Als sie ihr Blaulicht einschalteten, umfuhr er mit hoher Geschwindigkeit die Polizisten. In einer Kurve verlor er schließlich die Kontrolle über das Auto und prallte gegen die Leitplanke. Der Jugendliche hatte keine Fahrerlaubnis und das Auto keine Zulassung. | 18.01.2022 07:58