Stand: 17.06.2022 11:50 Uhr Altentreptow: 12-jähriger Junge tot auf Spielplatz gefunden

Auf einem Spielplatz in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist bereits am Dienstag ein toter Junge gefunden worden. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Freitag berichtete, handelt es sich um einen Jungen aus der Ukraine, der in einer benachbarten Flüchtlingsunterkunft gelebt hat. Zunächst hatte der Nordkurier über den Todesfall berichtet. Zur Todesursache gibt es noch keine konkreten Angaben. Die Polizei gehe aber nicht von einem Fremdverschulden aus. | 17.06.2022 11:49

