Altenpleen: Bürgermeistwahl wird nach Patt per Los entschieden Stand: 07.11.2022 08:14 Uhr Das Ergebnis der Stichwahl in der Gemeinde Altenpleen bei Stralsund ist eine Seltenheit: Nach einem Patt muss der Bürgermeister jetzt ausgelost werden.

Beide Kandidaten erhielten am Sonntag jeweils 204 Stimmen. Wahlleiter Karsten Röber sagte am Wahlabend, dass mehrmals nachgezählt wurde, um absolut sicher zu sein. Nun muss das Los entscheiden. So sieht es Mecklenburg-Vorpommerns Kommunalwahlgesetz vor.

Bekanntgabe am Nachmittag

Der öffentliche Wahlausschuss tagt heute um 14.30 Uhr, dann wird der Wahlleiter losen und anschließend den Sieger bekannt gegeben. Bereits beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen trennten die beiden parteilosen Kandidaten Jens Räbiger und Martin Diedrich gerade einmal fünf Stimmen. Knapp 800 Menschen waren zur Wahl aufgerufen, die Wahlbeteiligung lag bei 51,12 Prozent.

