Altenheim Parchim: Zwei weitere Infektionen im Umfeld

Nach einem Corana-Fall beim Personal des Altenpflegeheims St. Nikolaus in Parchim sind zwei weitere Infektionen bestätigt worden. Betroffen sind der Ehemann einer Mitarbeiterin im hauswirtschaftlichen Bereich des Pflegeheims und eine weitere erwachsene männliche Kontaktperson. Das teilte das Schweriner Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die Caritas als Betreiberin des Pflegeheims St. Nikolaus hatte am Montag über die Infektion informiert. Der Mitarbeiterin sei am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer Reihentestung eine Probe genommen worden.

Quarantäne angeordnet

Vorsorglich wurden alle Bewohner und Beschäftigte des Heims - insgesamt 152 Personen - getestet, hieß es. Dabei wurde keine weitere Corona-Infektion festgestellt. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat unterdessen versucht, Kontaktpersonen der Betroffenen zu ermitteln und sie zu informieren. Für enge Kontaktpersonen wurden sofort Quarantäne-Maßnahmen angeordnet. Diese Personen werden den Angaben zufolge engmaschig vom Gesundheitsamt betreut. Außerdem wurden Tests weiterer ermittelter Kontaktpersonen veranlasst und durchgeführt. Über die Labor-Ergebnisse soll am Mittwoch informiert werden. Am Freitag sollen Mitarbeiter und Bewohner des Heims routinemäßig erneut getestet werden.

Reihentestung in Pflegeeinrichtungen seit Anfang Mai

"Die gerade begonnenen Lockerungen der Besuchsregelungen mussten umgehend wieder aufgehoben werden", erklärte ein Sprecher der Caritas. Seit dem 8. Mai werden Bewohner und Pflegekräfte von Altenheimen in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen eines Projektes der Landesregierung getestet. Durch die Tests soll ein sonst unentdecktes Infektionsgeschehen frühzeitig erkannt und eingedämmt werden, hatte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) beim Start des Projektes gesagt. Die Probanden sollten im Wochenrhythmus zweimalig getestet werden. Das Coronavirus ist bereits in mehreren Alten- und Pflegeheimen im Land aufgetreten.

