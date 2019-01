Stand: 07.01.2019 06:48 Uhr

Altefähr: Vater setzt Tochter nachts aus

Am Sonntagabend hat ein 33-jähriger Mann aus Stralsund seine neunjährige Tochter in Altefähr auf Rügen ausgesetzt - als Erziehungsmaßnahme. Das Mädchen hätte nicht einschlafen wollen, so der Vater später bei der polizeilichen Vernehmung. Da hätte er zeigen wollen, wie gut sie es zu Hause in Stralsund habe.

Helfer verständigte Polizei

Die Neunjährige irrte im Dunkeln völlig allein umher und bat vor Ort jemanden um Hilfe, der dann schließlich die Polizei rief. Die Beamten nahmen das Kind in ihre Obhut und wollten mit diesem gerade wieder losfahren, als sie auf die Eltern des Mädchens trafen, welche bereits nach ihrem Kind suchten.

Vater nur außer Sichtweite

Der Vater gab an, sich nur so weit entfernt zu haben, bis ihn das Kind nicht mehr sähe. Dort hätte er kurz gewartet, um sie wieder abzuholen. Doch das Mädchen war schon nicht mehr an dem Ort, wo es vom Vater ausgesetzt wurde. Nun hätte dieser sofort damit begonnen, nach ihr zu suchen - erfolglos.

Strafanzeige gegen Vater erstattet

Der 33-jähriger Vater fuhr nach Hause und holte die Mutter des Kindes. Gemeinsam setzten sie die Suche nach dem Kind fort, bis sie schließlich auf die Beamten trafen, die die Neunjährige bereits in Obhut genommen hatten. Gegen den Vater wurde Strafanzeige erstattet. Das Kind wurde nach Rücksprache mit der Jugendbehörde wieder in die Obhut der Mutter übergeben.

