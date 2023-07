Stand: 01.07.2023 09:14 Uhr Altefähr: Sundschwimmen startet

1100 Schwimmer gehen an den Start, um den Strelasund zu durchqueren. Startpunkt ist Altefähr auf Rügen. Dann liegen 2.300 Meter Strecke vor den Schwimmern bis zum Festland nach Stralsund. Geplant ist ein Massenstart. Alle angemeldeten Schwimmer laufen gleichzeitig in den Strelasund. In den vergangen beiden Jahren lief der Start noch in mehrere Etappen ab. Die Teilnehmer kommen in diesem Jahr nicht nur aus ganz Deutschland, einige Schwimmer kommen auch aus Tschechien, Spanien, Schweden oder den USA. Startschuss ist um 13 Uhr. Das Sundschwimmen findet zum 58. Mal statt.

