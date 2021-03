Alt Tellin: Millionenschaden - Zehntausende Tiere getötet Stand: 31.03.2021 18:43 Uhr Nach dem Großbrand in einer Schweinezuchtanlage in Alt Tellin bei Jarmen im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Brandursache ebenso wie die Höhe des Schadens seien noch unklar. Das ganze Gelände ist für die Ermittlungen von der Polizei beschlagnahmt worden. Am Mittwoch haben Brandursachenermittler mit der Arbeit begonnen. Ergebnisse gibt es aber noch nicht. Laut Polizei dürfte der Schaden ersten Schätzungen zufolge in die Millionen gehen. Am Mittwochnachmittag versammelten sich rund 100 Menschen vor dem Schweinezuchtbetrieb zu einer Mahnwache. Auf Transparenten standen Parolen wie: "Wir haben es satt. Stoppt Tierfabriken"

Zehntausende Tiere getötet

Die Feuerwehr war am Mittwoch immer noch vor Ort und beaufsichtigte die Glutnester. Mehrere 10.000 Tiere wurden durch den Brand getötet. Zusammen mit den Schweinen sind auch viele Kunststoffteile wie Spaltenböden und Dachdämmung verbrannt, deshalb muss über die Entsorgung der Kadaver noch gesondert entschieden werden.

Geschäftsführer bedauert den Brand

Ralf Beke-Bramkamp von der Geschäftsführung des Schweinezuchtbetriebes bedauerte den Brand gegenüber NDR 1 Radio MV, zur möglichen Ursache oder zur Schadenshöhe könne er wegen der laufenden Ermittlungen nichts sagen.

Tierschützer hatten bereits vor zehn Jahren gewarnt

Eine Bürgerinitiative und Tierschützer hatten sich bereits beim Bau der Schweinezuchtanlage in Alt Tellin vor etwa 10 Jahren große Sorgen gemacht, wie im Fall eines Brandes die zehntausenden Ferkel und Muttertiere schnell gerettet werden könnten. Denn die insgesamt 18 Ställe sind offenbar miteinander verbunden, und es soll nur einen Ausgang gegeben haben. Außerdem wurden die Ställe in Leichtbauweise errichtet.

Umdenken beim Bau solcher Anlagen gefordert

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) bezeichnete den Brand in der Schweinezuchtanlage als "Tragödie". Solche Anlagen seien schwer zu beherrschen. Ein Umdenken bei der Planung solcher Mastanlagen hin zu kleineren Einrichtungen forderten die Linkspartei sowie Umwelt- und Tierschutzverbände.

