Stand: 07.08.2019 10:16 Uhr

Alt Tellin: Kontaminierter Boden ausgetauscht

In der Schweinemastanlage in Alt Tellin bei Demmin (Vorpommern-Greifswald) ist mit Schwefelsäure verunreinigter Boden ausgetauscht worden. Die ätzende Flüssigkeit war am Dienstag bei Umfüllarbeiten ins Erdreich gelangt.

Baggerarbeiten bis in den späten Abend

Bis in den späten Abend wurde der Boden ausgebaggert, sagte der Sprecher des Kreises Vorpommern Greifswald, Achim Froitzheim. Der kontaminierte Boden sei in Spezialbehälter gefüllt worden und werde entsorgt. Der Gefahrgutzug des Katastrophenschutzes des Kreises hatte am Nachmittag bereits große Mengen der ätzenden Flüssigkeit mit einem Spezialbindemittel aufgenommen.

Polizei ermittelt gegen Lastwagenfahrer

Zu dem Unglück war es beim Befüllen eines Tanks durch eine Spedition gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass etwa 500 Liter hochprozentige Schwefelsäure ausliefen. Menschen und Tiere kamen bei dem Säureunfall nicht zu Schaden. Mittlerweile seien Ermittlungen wegen Bodenverunreinigung gegen den Fahrer des Tanklastzuges aufgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Schwefelsäure war für die Abluftreinigung der Schweineställe vorgesehen. Die Anlage in Alt Tellin mit Platz für mehr als 10.000 Tiere ist eine der größten in Europa.

