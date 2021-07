Alt Tellin: Gedenkstätte für verbrannte Schweine Stand: 31.07.2021 13:02 Uhr Mehrere Tierschutzvereine haben auf einem Hof in Möllenbeck einen Erinnerungsort mit 57 Holzkreuzen geschaffen. Sie fordern eine politische Antwort auf den Brand in der Ferkelzuchtanlage in Alt Tellin (Landkreis Vorpommern-Greifswald).

Die Kreuze stehen in der Nähe der Bundesstraße 198 zwischen Neustrelitz und Woldegk. Sie sind zwischen einem und anderthalb Meter groß, in bunten Pastellfarben gestrichen und kommen aus ganz Deutschland. Rund 40 Tierschutzorganisationen und Einzelpersonen aus verschiedenen Bundesländern haben sich an der Aktion beteiligt. Sie haben Kreuze gebastelt und verschickt, Geld für die Aktion gespendet oder sind extra angereist, um beim Aufstellen zu helfen.

Jedes Kreuz steht für rund 1.000 verbrannte Schweine

Die Zuchtanlage der Landwirtschaftlichen Ferkelzucht Deutschland (LFD-Holding) war am 30. März fast vollständig abgebrannt. Rund 57.000 Schweine sind dadurch verendet. Viele Tiere mussten noch Tage später getötet werden, weil ihnen kein Tierarzt mehr helfen konnte. Nur rund 1.300 Sauen konnten von Helfern vor Ort gerettet werden. Es war laut Tierschutzbund somit der schwerste Stallbrand in Deutschland seit Jahren.

Brandursache noch ungeklärt

Die Frage, wie das verheerende Feuer entstehen und sich derartig verbreiten konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Behörden hatten die Anlage mit rund 10.000 Muttertieren 2010 genehmigt, trotz Kritik von Umwelt- und Tierschutzverbänden. Biogasanlage und Futtertürme blieben vom Feuer verschont.

