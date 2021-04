Alt Tellin: Debatte um Tierwohl, Aufräumarbeiten in Ruine Stand: 14.04.2021 18:45 Uhr Nach dem Großbrand der Ferkelaufzuchtanlage in Alt Tellin bei Jarmen hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch über Tierwohl und -haltung debattiert. Agrarminister Till Backhaus (SPD) kündigte an, dass die Anlage auf keinen Fall mehr in der ursprünglichen Große aufgebaut werden soll.

Noch immer müssen in Alt Tellin Tausende verendete Sauen und Ferkel geborgen werden. Viele Lkw fahren auf das Gelände, um Tierkadaver abzutransportieren, die zuvor von einer Fachfirma für Tierkörperbeseitigung aus den Überresten der riesigen Brandruine geborgen worden sind. Es riecht auch noch leicht verbrannt und nach Verwesung. Nach Auskunft eines leitendes Mitarbeiters nimmt die Bergung voraussichtlich noch mehrere Wochen in Anspruch.

Manche Kadaver mit Kunststoffteilen verschmolzen

Dabei wird in drei Kategorien unterschieden. Tiere, die beim Brand erstickt sind, werden zuerst abtransportiert. Diese Arbeiten könnten in Kürze voraussichtlich beendet werden. Danach kommen die verbrannten Kadaver an die Reihe, zum Schluss die Tiere, die durch die Hitze mit Kunststoffteilen der Ställe regelrecht verschmolzen sind. Diese gelten als Sondermüll und können nicht in einer Tierkörperbeseitungsanlage entsorgt werden, hieß es.

Weitere Informationen Alt Tellin: Mehr als 55.000 Schweine fielen Großbrand zum Opfer Nach Angaben des Betreibers der abgebrannten Schweinezuchtanlage konnten nur rund 1.300 Tiere gerettet werden. mehr

Fraktionen: Vorfall darf sich nicht wiederholen

Im Landtag in Schwerin waren sich die Fraktionen einig, dass es ein weiteres Alt Tellin nicht geben dürfe. Die CDU-Politikerin Beate Schlupp machte sich für weitere Investitionsförderungen des Landes stark, um Tierhaltungsanlagen im Sinne des Tierwohls und des Klimaschutzes neu- oder umzubauen. Landwirtschaftsminister Backhaus betonte, er habe die Anlage in Alt Tellin nicht genehmigt. Schon jetzt stünde fest, dass die Anlage in Alt Tellin in dieser Form nicht wieder errichtet werde, so der SPD-Politiker.

AfD: Verschärfte Regeln führen zu Abwanderung ins Ausland

Die AfD warnte vor neuen verschärften Regelungen. Die würden lediglich die Produktion ins Ausland verlagern oder Fleisch unbezahlbar für Konsumenten machen. Die Linke bezeichnete den Brand in Alt Tellin als Fukushima für solche Tierfabriken in Deutschland. Daher gebe es nur eine Konsequenz - den Ausstieg. Bei dem Brand in der Schweinezuchtanlage waren mehr als 55.000 Sauen und Ferkel ums Leben gekommen.

Weitere Informationen Alt Tellin: Feuer-Tragödie in Schweinezuchtanlage Eine der größten Schweinezuchtanlagen Norddeutschlands in Alt Tellin ist bei einem Großbrand zerstört worden. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Mittagsschau kompakt | 14.04.2021 | 17:10 Uhr