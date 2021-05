Stand: 04.05.2021 15:55 Uhr Alt Tellin: Alle verbrannten Schweine abtransportiert

Alle Tiere, die beim Großbrand einer Ferkelaufzuchtanlage am 30. März in Alt Tellin getötet wurden, sind inzwischen geborgen worden. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Die erstickten und verbrannten Ferkel und Sauen kamen in verschiedene Tierkörperbeseitigungsanlagen. Die Kadaver, die durch das Feuer mit geschmolzenem Kunststoff der Stalldächer und - wände kontaminiert waren, wurden als Sondermüll unter anderem auf die Deponie Ihlenberg gebracht. Bei der Katastrophe wurden 55.000 Schweine getötet. 1.700 Tier konnten gerettet werden. | 04.05.2021 15:55