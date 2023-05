Stand: 10.05.2023 15:34 Uhr Alt Rehse: Schleiereule verhindert Kirchensanierung

Die schon fest für diesen Sommer geplanten Sanierungsarbeiten an der Kirche in Alt Rehse (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) verzögern sich vermutlich um mehrere Monate. Grund ist eine Schleiereule, die in den Kirchturm eingezogen ist und dort brütet. Frühestens Ende August könnten die Arbeiten am Fundament beginnen. Die gute Nachricht für die Gemeinde ist, dass die Kirche vorerst nicht geschlossen werden muss.

