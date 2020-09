Stand: 09.09.2020 11:40 Uhr - NDR 1 Radio MV

Alt Plestin: erste Wasserwanderkirche Deutschlands

In Alt Plestlin bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) steht Deutschlands erste Kirche für Wasserwanderer. Das Gotteshaus wurde in den vergangenen sieben Jahren umfangreich saniert. Rund 4.000 Wasserwanderer legen alljährlich in Alt Plestlin an. Der Hafenmeister bekommt nun den Schlüssel für die Kirche, so dass Interessierte jederzeit freien Zugang in das sanierte Gotteshaus haben . Ein kleiner Pilgerweg vom Rastplatz zur Kirche ist ebenfalls entstanden. | 09.09.2020 11:36