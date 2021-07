Stand: 23.07.2021 06:00 Uhr Alt Plestin: Betrunkener verursacht zwei Unfälle

Mit 2,35 Promille am Steuer hat ein Autofahrer zwischen Alt Plestin und Sophienhof (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Unfälle hintereinander verursacht und schwere Verletzungen erlitten. Zunächst habe der 69 Jahre alte Fahrer am Donnerstagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei mitteilte. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und kam zunächst auf einem Acker zum Stehen. Anschließend sei er vom Unfallort geflüchtet, kurz darauf erneut von der Straße abgekommen, gegen einen Blitzer und dann in eine Hecke gefahren. Beim zweiten Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus, sein Führerschein wurde sichergestellt. | 23.07.2021 05:56