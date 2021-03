Stand: 01.03.2021 06:52 Uhr Alt Brenz: Einfamilienhaus abgebrannt - 300.000 Euro Schaden

Ein Feuer hat ein Wohnhaus in der Gemeinde Alt Brenz bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) komplett zerstört. Aufgrund eines technischen Defekts entzündete sich am Sonntagnachmittag die Heizungsanlage des Einfamilienhauses. Die beiden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Wohnhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. | 01.03.2021 06:51