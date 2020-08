Stand: 12.08.2020 14:37 Uhr - NDR 1 Radio MV

Algenteppiche vor Ostseeküste von MV bedrohen Badespaß

Eine Blaualgen-Blüte könnte auch in den kommenden warmen Tagen den Badespaß in der Ostsee verderben. Satellitenaufnahmen zeigen große Algenvorkommen vor den Küsten Dänemarks und Mecklenburg-Vorpommerns, wie das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) in Güstrow (Landkreis Rostock) am Mittwoch mitteilte. Auch in den Boddengewässern Rügens und im Stettiner Haff wurden demnach Algenteppiche identifiziert.

Algen könnten bei Nord- und Ostwind an die Küste getrieben werden

Nach Angaben des LUNG handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um typische Blaualgen der Gattungen Nodularia und Aphanizomenon. In den Bodden und Haffs mit höherem Süßwassergehalt komme die Gattung Microcystis vor, so die Behörde. Bei ruhiger Wetterlage können sie sich an der Wasseroberfläche anreichern. Bei auflandigem Wind aus Nord bis Ost können die Algen an die Küsten und in die Häfen Mecklenburg-Vorpommerns getrieben werden.

Vergiftungen beim Verschlucken möglich

Blaualgen, bei denen es sich eigentlich um Cyanobakterien handelt, vermehren sich bei Wassertemperaturen ab 18 Grad und hoher Sonneneinstrahlung massenhaft. Bei allen drei festgestellten Gattungen kann es beim Verschlucken zu Vergiftungen kommen, warnt das Landesamt. Beim Baden sind Hautreizungen möglich. Wer immungeschwächt ist oder offene Wunden hat, sollte deshalb nicht baden gehen, so das Landesamt. Er könnte sich eine Infektion zuziehen. Eine Algenblüte ist an einem muffigen Geruch, an trübem Wasser und an blaugrünen Schlieren auf der Wasseroberfläche zu erkennen. Blaualgen bilden giftige Toxine, die beim Menschen zu Durchfall, allergischen Reaktionen und Fieber führen können.

Schiff nimmt Gewässerproben

Bereits am Dienstag hatte der Landkreis Vorpommern-Greifswald an drei Badestellen am Greifswalder Bodden Badeverbote verhängt. Derzeit nimmt dem Amt zufolge das Gewässerüberwachungsschiff des Landes, die "Strelasund", an bestimmten Überwachungsstationen Wasserproben, um die Algenvorkommen genauer zu untersuchen. Auch an den ersten Binnenseen gelten Warnungen vor Blaualgen, zum Beispiel am Reppin am Schweriner See sowie am Zippendorfer Strand und im Bereich Freibad Kalkwerder in Schwerin.

