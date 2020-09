Stand: 10.09.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Aktionstag: Landesweite Kontrolle von Mund-Nasen-Bedeckung

Heute wird überall in Mecklenburg-Vorpommern verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen kontrolliert. Das Verkehrsministerium hatte dazu aufgerufen. In Schwerin und Neubrandenburg werden dafür eigens Kontrollteams-Teams aus Ordnungsamt und Polizei gebildet. Diese überprüfen dann gemeinsam, ob auch alle Fahrgäste die Mund-Nasen-Bedeckung tragen und richtig aufgesetzt haben.

Schwerin: Bisher noch keinen Fahrgast aus Bus ausgewiesen

In Schwerin machen das sonst die Fahrer und die Fahrkarten-Kontrolleure. Nahverkehrs-Chef Wilfried Eisenberg sagte, anfangs hätte vor allem im Schülerverkehr viel kontrolliert werden müssen. Mittlerweile hätten sich alle an den Mund-Nasenschutz gewöhnt - bisher musste kein Fahrgast zum Verlassen des Busses aufgefordert werden.

Neubrandenburg: Reagieren auf Hinweise anderer Fahrgäste

In Rostock und Neubrandenburg ist für die Kontrollen das Ordnungsamt zuständig. In Rostock sind täglich Ordnungsamtsmitarbeiter unterwegs, in Neubrandenburg wird vor allem auf Hinweise von anderen Fahrgästen reagiert. Bußgelder wurden noch nicht verhängt. Die Maskenpflicht in Bus und Straßenbahn gilt zunächst bis 31. Oktober - Experten gehen davon aus, dass diese Frist verlängert wird.

