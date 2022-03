Stand: 13.03.2022 17:43 Uhr Aktionen gegen Krieg in der Ukraine und Benefiz-Konzerte für Opfer

Bei Protestaktionen in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns haben am Wochenende die Teilnehmer Forderungen nach einem raschen Ende des Krieges in der Ukraine bekräftigt. Sie riefen den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, die Souveränität der Ukraine nicht weiter in Frage zu stellen, seine Truppen abzuziehen und so das Blutvergießen zu beenden. In Schwerin formierten sich am Sonntagnachmittag nach Polizeiangaben rund 150 Menschen zu einem großen Friedenssymbol. In Rostock forderten etwa 250 Kundgebungsteilnehmer ein Ende des Krieges in der Ukraine. Bereits am Sonnabend hatte es in Wismar eine ähnliche Aktion mit rund 100 Teilnehmern gegeben. Großen Zuspruch fanden am Samstagabend zwei Benefiz-Konzerte, die Dozenten und Studenten der Hochschule für Musik und Theater in Rostock gaben. | 13.03.2022 17:43

