Stand: 03.02.2020 14:49 Uhr

"Aktion Rose": Ilse Fridrich ist gestorben

von Thomas Balzer

Eine der letzten Zeitzeuginnen der DDR-Enteignungskampagne "Aktion Rose" vom Februar 1953 ist tot. Ilse Fridrich starb am vergangenen Sonntag im Alter von 99 Jahren in Bad Doberan. Die Besitzerin eines Kinderkurheimes und einer Tischlerei in Kühlungsborn wurde wie Hunderte weitere Besitzer von Hotels und Pensionen entlang der Ostseeküste in der DDR 1953 inhaftiert und enteignet. Nach der Wiedervereinigung hatte sie die politische Strafjustiz in der Ära Ulbricht öffentlich gemacht, beteiligte sich an Dutzenden Hör- und Fernsehendungen des NDR und berichtete vor Schulklassen über ihr Schicksal.

Am 10. Februar 1953 stürmten 400 Volkspolizisten an der Ostseeküste der DDR Hotels, Pensionen und Restaurants - bewaffnet mit Pistolen und ausgestattet mit Taschenlampen. Sie haben den Befehl, die Besitzer der Objekte zu vernehmen und gegebenenfalls festzunehmen. Die "Aktion Rose" beginnt. Als die Volkspolizisten ihr Kinderkurheim Forsteck in Kühlungsborn auf den Kopf stellten, war ihr nicht klar, was die Hausdurchsuchung bringen sollte. Jedes Einmachglas mit Obst wurde untersucht, jedes Handtuch aus dem Schrank gerissen, bis die Volkspolizisten endlich strafrechtlich Relevantes fanden: die Quittung über den Kauf eines Wintermantels in Westberlin - ein Wirtschaftsverbrechen, das ausreichte, die damals 25jährige von einem Sondergericht in Bützow zu einer Haftstrafe zu verurteilen. In ihrem Urteil hieß es sinngemäß, Ilse Fridrich habe unlautere Geschäfte im Westen gemacht, die nur zur Vorbereitung des dritten Weltkrieges dienen sollten. Mit dem Strafmaß verbunden war die Enteignung.

SED arbeitete mit Fake News

Natürlich rumorte es in der Bevölkerung entlang der Ostseeküste. Zirka 550 Familien verloren ihr Eigentum. Die SED legte mit einer Propagandaaktion nach und wieder musste Ilse Fridrich aus Kühlungsborn dafür herhalten. Ein Foto erschien in der SED-Zeitung, das sie tanzend auf einem Tisch zeigte. Im Bildtext hieß es, so würden die Schieber ihre Feste mit Champagner feiern. Heute nennen wir das Fake News. Das Foto stammte von einem Auftritt bei einer öffentlichen Karnevalsfeier in Kühlungsborn aus den Jahren zuvor. Nach der vorzeitigen Haftentlassung im Hochsommer 1953 stand sie mit Wintermantel gekleidet und mit Haaren bis zur Taille auf dem Bahnhof Kühlungsborn. Das war ihre Antwort, stummer Protest inmitten der Urlauber in kurzen Hosen. Jeder wusste, wo sie herkam. Über die Haftzeit durfte sie nicht sprechen.

Keinen Kontakt zu Kindern ihres Kinderheims

Ihr Kinderkurheim "Forsteck" durfte sie nicht betreten. Sie wollte aber nicht klein beigeben und nervte die SED-Leute im Ostseebad. Jahre später wurde ihrer Mutter und ihr das eigene Haus "zur Nutzung" übergeben. Die Enteignung war längst über die Bühne gegangen und sie hatte letztlich auf alle Vermögenswerte verzichtet. Der Kinderkurbetrieb wurde allerdings nur unter der Auflage genehmigt, dass Ilse Fridrich keinen direkten Kontakt zu den Gastkindern unterhält. Aus der Erzieherin wurde die Köchin und Putzfrau in ihrem eigenen Haus. Dieses himmelschreiende Unrecht hat sie mit Würde ertragen. Ihren überbordenden Humor und ihre liebevolle Aufmerksamkeit für alle Gäste hat sie sich Zeit ihres Lebens nicht nehmen lassen.

Durch Fridrich wurden Exzesse der "Aktion Rose" öffentlich

Mit der Friedlichen Revolution von 1989 konnte Ilse Fridrich endlich über ihr Schicksal sprechen. Schulklassen, Historiker, Politiker und Journalisten waren bei ihr in Kühlungsborn zu Gast. Ihr ist es zu verdanken, dass die Exzesse während der "Aktion Rose", wie die SED ihre Enteignungsaktion vor 67 Jahren intern nannte, bekannt wurden. Daraufhin trauten sich weitere Betroffene, öffentlich von der politischen Strafjustiz zu berichten und ihr Vermögen zurück zu fordern. Auch Ilse Fridrich stellte einen Rückübertragungsantrag. Die lückenhaften Opferbereinigungsgesetze ließen in ihrem Fall aber keine Vermögensrückgabe zu.

Ilse Fridrich wollte nie in den Westen

Diese Tragik hat ihr schwer zu schaffen gemacht. Sie kämpfte mit allen Mitteln und sagte mir bei einem unserer Treffen: "Hätte ich ein Foto, auf dem die Volkspolizisten mir eine Pistole an den Kopf halten, oder wäre ich in den Westen geflohen, hätte ich alles wieder zurückbekommen." Aber sie wollte nach ihrer Haftzeit nicht in den Westen. Sie wollte sich um ihre alte Mutter in Kühlungsborn kümmern. Später gestand sie mir, dass sie es nie lange außerhalb von Kühlungsborn ausgehalten hätte, so ein Heimweh habe sie stets geplagt. Am Sonntag ist Ilse Fridrich im Alter von 99 Jahren in einem Alten- und Pflegeheim in Bad Doberan gestorben – ganz in der Nähe von ihrer Ostsee und ihrem "Forsteck“.

