"Aktenzeichen XY": Zahlreiche Hinweise nach Straftat in Rostock eingegangen Stand: 15.02.2024 10:13 Uhr Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vom Mittwoch prüft die Polizei im Fall einer schweren Körperverletzung in Rostock neu eingegangene Hinweise. Im Sommer 2022 war ein Rostocker schwer verletzt worden.

Es seien bislang 17 Zuschauerhinweise direkt im Studio und auch bei der Polizei in Rostock eingegangen, teilte die Polizei in Rostock am Donnerstag mit. Die Hinweise würden nun ausgewertet. Ob darunter auch der Entscheidende ist, werde sich in den nächsten Tagen zeigen, so die Ermittler. Der Fall hatte im Sommer 2022 viel Aufsehen erregt. Ein 51-jähriger Mann hatte den Nachmittag bei einem Asia-Imbiss verbracht und Bier getrunken. Am Abend wollte er dann seine Schwester besuchen. Offenbar ist der Rostocker dann allerdings in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Dort hatte ihn dann ein Unbekannter angegriffen und niedergeschlagen.

Keine Erkenntnisse zur Tat - Belohnung ausgelobt

Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und lag neun Monate im Koma. Bis heute ist der Mann auf den Rollstuhl angewiesen. Detlef Kröppelien von der Polizeiinspektion Rostock sagte NDR MV: "Wir haben fast gar keine Erkenntnisse zur Tat, lediglich von den Zeugen, dass die gesagt haben, da hat jemand einen anderen angegriffen und zu Boden geschlagen, mehr gibt es nicht." Auch gebe es kein Motiv. Wegen der schweren Verletzungen konnten die Ermittler mit dem Mann noch nicht sprechen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, habe die Staatsanwaltschaft Rostock eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt, hieß es von der Polizei.

Phantombild des Täters erneut gezeigt

Rudi Cerne, Moderator von "Aktenzeichen XY", meinte vor der Sendung, dass die Zusammenarbeit ein sinnvoller Schritt sei: "Die Öffentlichkeitsfahndung ist nun mal ein sehr probates Mittel, wenn die Polizei nicht weiter kommt. Es ist ja in diesem Fall auch wirklich so, dass Fragen durch Zuschauerinnen oder Zuschauer beantwortet werden können." Ein Phantombild des mutmaßlichen Täters wurde in der Sendung erneut gezeigt. "Aktenzeichen XY" hat nach eigenen Angaben eine Aufklärungsquote von etwa 40 Prozent.

