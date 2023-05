Stand: 17.05.2023 05:06 Uhr Airbeat One: Knapp zwei Drittel der Tickets schon verkauft

40.000 von insgesamt 65.000 Tickets für "Airbeat One" sind schon verkauft worden. Das haben die Veranstalter des Elektromusik-Festivals vom 12. bis 16. Juli in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) am Dienstag mitgeteilt. Airbeat One, Norddeutschlands größtes elektronisches Festival, feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Dazu sei ein umfangreiches Line Up zusammengestellt worden, unter anderem mit Boris Brejcha, Neelix, Paul van Dyk und Scooter.

