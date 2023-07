Airbeat One: Großeinsatz der Polizei zum Festival-Auftakt Stand: 12.07.2023 11:50 Uhr Das Elektromusik-Festival Airbeat One feiert dieses Jahr sein 20. Jubiläum. Von Donnerstag an werden über das ganze Wochenende täglich 65.000 Menschen auf dem Flugplatz bei Neustadt-Glewe erwartet. Für die Polizei beginnt schon heute ein Großeinsatz. Es geht um Stau und Drogen.

Die Anreise zur Airbeat One ist in vollem Gange. Einem Sprecher zufolge soll das Festivalgelände offiziell am Donnerstag um 16 Uhr eröffnen. Auf dem großen Elektromusik-Festival in Neustadt-Glewe werden täglich bis zu 65.000 Besucher erwartet.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Schon mit der Anreise beginnt für die Polizei ein Großeinsatz. Ein Polizeisprecher sagte, es gehe vor allem darum, den Verkehr zu ordnen und Staus zu vermeiden. Laut Polizei kam es bereits am Vormittag auf einigen Strecken zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, so etwa auf Straßen von Ludwigslust über Groß Laasch bis nach Neustadt-Glewe. Auch auf der A14 an der Abfahrt Ludwigslust bildete sich ein Rückstau. Ebenso staute es sich auf der A24 an der Abfahrt Neustadt-Glewe in beiden Fahrtrichtungen.

Weitere Informationen Airbeat One Festival startet heute: Arbeit für 3.000 Menschen Zum 20. Jubiläum werden ab heute 65.000 Menschen auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe erwartet. Vier Wochen dauerte der Aufbau. mehr

Drogenkontrollen: Ecstasy-Pille "Blue Punisher" im Fokus

Außerdem hat die Polizei stichprobenartige Drogenkontrollen angekündigt. In diesem Jahr wollen sich die Einsatzkräfte dabei besonders auf die gefährliche Ecstasy-Pille "Blue Punisher" konzentrieren, mit der zwei Todesfälle in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg aus den vergangenen Wochen in Verbindung gebracht werden. Bis Sonntag sind laut Polizei täglich 150 bis 200 Beamte im Schichtdienst rund um die Uhr bei Airbeat One im Einsatz.

Internationales Line-up

Paul van Dyk, Paul Kalkbrenner, Scooter, Steve Aoki, Neelix und KSHMR sind nur einige der Namen, auf die sich die Besucherinnen und Besucher des Festivals freuen dürfen. Ihre Musik soll von fünf teils riesigen Bühnen aus über das Gelände schmettern. Die Gestaltung der Hauptbühne bleibt bis zur Eröffnung geheim. Das Motto der diesjährigen, 20. Ausgabe der Airbeat One lautet: "Edition Home Germany" - weithin sichtbar durch die lange Reihe von Deutschlandfahnen über dem Eingangsbereich präsentiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.07.2023 | 06:30 Uhr