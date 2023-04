Airbeat One 2023: Bereits 30.000 Tickets verkauft Stand: 08.04.2023 06:18 Uhr Zum Airbeat One-Festival erwarten die Veranstalter auch in diesem Jahr Zehntausende Besucher. Mitte Juli wird in Neustadt-Glewe die 20. Ausgabe eröffnet. Es wurden bereits 30.000 Tickets verkauft.

In Neustadt-Glewe werden Mitte Juli wieder Zehntausende Musikfans erwartet. Zum 20. Mal laden die Veranstalter zur Airbeat One in den Landkreis Ludwigslust-Parchim. 30.000 Tickets wurden bereits verkauft. Es habe alle überrascht, dass die Nachfrage nach den Eintrittskarten bereits drei Monate vor dem Start des Festivals derart hoch ist, sagte Neustadt-Glewes Amtsvorsteher Sebastian Tappe. Die Planungen für die Airbeat liefen routinemäßig wie in den Vor-Corona-Jahren. Die Behörden rechnen am zweiten Juli-Wochenende mit 35.000 Campinggästen. Davon würden auch einheimische Firmen und der Einzelhandel profitieren, unter anderem weil es diesmal keinen Supermarkt auf dem Festivalgelände geben soll.

140 Künstler haben zugesagt

Nach Angaben der Veranstalter, der Airbeat One GmbH, haben schon 140 Künstler zugesagt. Paul und Fritz Kalkbrenner, Paul van Dyck und die Technoband Scooter kennen auch die älteren Musikfans. Die 20. Ausgabe in diesem Jahr feiern die Veranstalter unter dem Motto "Edition Deutschland" als Jubiläum. Das wird unter anderem zu sehen sein am Design der Hauptbühne, wo diverse Bauwerke der deutschen Geschichte abgebildet werden, zum Beispiel das Brandenburger Tor. Die Airbeat gilt als größtes Festival für elektronische Tanzmusik in Norddeutschland. Sie ist bekannt für aufwendige Lasershows und Feuerwerk. Sie fand auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe zum ersten Mal 2002 noch unter dem Namen "Airbase One" mit knapp 1.000 Besuchern statt. 2019 zählten die Veranstalter dann 65.000 Gäste. Während der Corona-Pandemie fiel das Festival zweimal aus.

