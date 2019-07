Stand: 16.05.2019 16:23 Uhr

AirBeat One: "Festival der Rekorde"

Der Veranstalter des Musikfestivals AirBeat One in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat nach vier Festivaltagen eine insgesamt positive Bilanz gezogen. Insgesamt lockte das elektronische Musikfestival rund 195.000 Gäste aus über 80 Ländern an, hieß es. Besucherstark fiel nach Veranstalterangaben vor allem der Sonnabend mit 65.000 Gästen aus.

Festival-Motto war "Indien"

Trotz durchwachsenen Wetters wurde ausgelassen gefeiert, sagte Festivalsprecher Oliver Franke. "Es ist alles super gelaufen". Mehr als 200 DJs und Acts sorgten in Neustadt-Glewe für einen neuen Rekord. Stargäste waren unter anderem Felix Jaehn, der niederländische Trance-DJ Armin van Buuren, Martin Garrix und Dimitri Vegas & Like Mike.

Feiern bis in die Morgenstunden

Bis in die frühen Sonntagmorgenstunden wurde auf dem Flugplatzgelände noch gefeiert, dann rollte rund um Neustadt-Glewe die Abreisewelle, die von der Polizei mit weitreichenden Verkehrskontrollen begleitet wurde. Die Kriminalität habe sich angesichts der Besucherzahlen "absolut im Rahmen gehalten", so ein Polizeisprecher. Allerdings habe es, auch unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, mehrere Körperverletzungen, Rangeleien und Diebstahl gegeben. Ein Gast hatte sich bei einem drei Meter tiefen Sturz von einem Gerüst schwere Verletzungen zugezogen, ein weiterer 22 Jahre alter Mann wurde mit dem Geschoss einer Gummizwille ebenfalls schwer am Auge verletzt. Leichte Brandverletzungen erlitt außerdem ein Mann, der mit einer Gaskartusche hantiert hatte.

Erstmals richtete die Feuerwehr eine eigene Feuerwache mit mehreren Fahrzeugen auf dem Gelände ein, bisher einmalig in Deutschland. Die Entscheidung sei gefallen, da es im vergangenen Jahr durch den trockenen Sommer erhebliche Sicherheitsauflagen wegen des Brandschutzes gegeben hatte. Mehr als 100 ausgebildete Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden waren vor Ort.

Weitere Informationen N-JOY Das Airbeat-One Festival 2019 N-JOY Alan Walker, The Chainsmokers, Steve Aoki und viele mehr: In Neustadt-Glewe wird im Sommer 2019 wieder abgetanzt, was das Zeug hält - auf dem Airbeat-One Dance Festival vom 10. bis 14. Juli! mehr N-JOY Schlammschlacht-Deluxe auf dem Airbeat One Festival N-JOY Alan Walker, The Chainsmokers, Martin Garrix und viele mehr - in Neustadt-Glewe feierten Zehntausende mit den größten Acts der Dance-Szene! Eindrücke vom Festival bekommt ihr hier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.05.2019 | 15:00 Uhr