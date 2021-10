Stand: 01.10.2021 13:29 Uhr Ahrenshooper Literaturtage beginnen

Die 20. Ahrenshooper Literaturtage laden am Wochenende in das Ostseebad ein. Die kleine Veranstaltungsreihe ist auch die größte Buchmesse des Landes. In der Strandhalle präsentieren sich drei Tage lang 22 Verlage. Der Schwerpunkt des Lese-Programms liegt auf regionaler Literatur. So kommt am Sonnabend der aktuelle Literaturpreisträger des Landes, Tobias Reußwig, für eine Lesung in das Neue Kunsthaus des Ostseebades. Im Kunstkaten, der Galerie des Ortes, liest Simone Trieder aus ihrem Buch "Hering, Aal und Beifang". Ein Höhepunkt im Veranstaltungsprogramm ist die Lesung von Charles Brauer. Er liest Kurzgeschichten von Manfred Krug. Eröffnung ist am Freutag mit einer Lesung mit dem Schauspieler Sky du Mont im Hotel "The Grand". | 01.10.2021 13:29