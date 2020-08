Stand: 15.08.2020 18:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ahrenshoop: Neue Ausstellung mit Bildern von Jim Avignon

In Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist eine neue Ausstellung mit Bildern von Jim Avignon zu sehen. In der Galerie "Alte Schule" zeigt der Pop-Art-Künstler aus Berlin aktuelle Arbeiten. Seine Bilder sind sehr farbig und in ihrer humorvollen Aussage fast comichaft. Zu sehen sind gesellschaftlich relevante Themen in alltäglichen Situationen. Jim Avignon ist seit vielen Jahren auf dem internationalen Kunstmarkt erfolgreich. Als Musiker veröffentlichte er mehrere Alben. | 15.08.2020 18:06