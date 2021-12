Stand: 04.12.2021 15:52 Uhr Ahrenshoop: Ausstellung über Paul Müller-Kaempff eröffnet

Anlässlich seines 160. Geburtstags und des 80. Todestags ist seit Sonnabend im Kunstkaten Ahrenshoop eine Ausstellung mit Werken von Paul Müller-Kaempff (1861 bis 1941) zu sehen. Am 25. Dezember folge dann der Ausstellungsstart im Hotel Fischerwiege, sagte Kurdirektor Roland Völcker. Unter dem Titel "Wolkenschatten" werden in beiden Häusern mehr als 100 Gemälde gezeigt. Es handele sich dabei um idyllische Landschaften im Wechsel der Jahreszeiten, dörfliche Szenen mit Bauernkaten, Kartoffelfeuern und Boddenansichten oder beeindruckende Wolkenspiele über der Ostsee. "Müller-Kaempff ist der Gründungsvater der Künstlerkolonie Ahrenshoop", so Völcker. | 04.12.2021 15:52

