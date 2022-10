Stand: 02.10.2022 07:27 Uhr Ahrenshoop: Anne Martin ist Literaturpreisträgerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die neue Literaturpreisträgerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern heißt Anne Martin. Der Jurypreis wurde der Schriftstellerin am Sonnabendabend im Kunstmuseum Ahrenshoop überreicht. Die Greifswalderin hatte sich in der Endrunde gegen fünf andere für den Hauptpreis nominierte Mitbewerber durchgesetzt. Die Jury lobte den Text von Anne Martin aufgrund der jungen Sprache der Autorin, mit der sie es schafft, ernste Themen zu verhandeln. Der Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern ist mit 3.000 Euro und einem Aufenthaltsstipendium im Künstlerhaus Lukas dotiert. Auch der Publikumspreis ging an Anne Martin. Zuschauer konnten vor Ort und online während der Veranstaltung abstimmen.

