Stand: 15.06.2023 11:12 Uhr Ahrenshoop: 30 Konzerte an vier Tagen beim Jazzfest

In Ahrenshoop beginnt das 22. Jazzfest. Bis zum 18. Juni erwartet die Besucher mehr als 30 Konzerte an 17 verschiedenen Spielstätten. Zur Eröffnung spielt Tom Gaebel mit seinem Orchester ein Best-of seiner bisherigen Bühnenkarriere. Am Sonnabend und Sonntag wird Jazz-Musik mit Lichtinstallationen und Naturaufnahmen untermalt. Zum Abschluss des Ahrenshooper Jazzfests musiziert am Sonntagnachmittag der Ahrenshooper Social Club. Tickets gibt es online und in der Kurverwaltung Ahrenshoop.

