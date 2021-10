Stand: 09.10.2021 11:04 Uhr Ahrenshoop: 10. Kammermusiktage beginnen am Abend

In Ahrenhoop beginnen am Abend die 10. Kammermusiktage. Eine Woche lang treten hochkarätige Solisten und Ensembles in dem Ostseebad auf. Es gibt auch ein Kinderkonzert mit einem vertonten Kinderkrimi und ein Stummfilmkonzert, bei dem ein Pianist den Film "Der General" von Buster Keaton begleitet. Das Abschlusskonzert am kommenden Wochenende ist dem 70. Geburtstag von Arnold Schönberg gewidmet. Die Ahrenshooper Kammermusiktage werden vom NDR unterstützt. | 09.10.2021 11:04