Stand: 22.04.2021 07:03 Uhr Ahrenshagen: Auto erfasst Fünfjährige - Kind leicht verletzt

Ein fünf Jahre altes Mädchen ist im Landkreis Vorpommern-Rügen in der Nähe eines Kindergartens von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei überquerte das Kind am Mittwochnachmittag in Ahrenshagen die Hauptstraße. Ein 44-jähriger Autofahrer habe das Mädchen übersehen. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Fünfjährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. | 22.04.2021 07:03