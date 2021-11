Stand: 10.11.2021 07:45 Uhr Ahlbeck:Vier Verletzte bei Autounfall

Bei einem Autounfall in Ahlbeck auf Usedom sind vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 59-jähriger Autofahrer von einem Supermarkt-Parkplatz auf eine Straße, ohne die Vorfahrt eines von links kommenden Wagens zu beachten. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der 59-jährige Fahrer, die 19-jährige Fahrerin des anderen Autos und zwei weitere Insassen so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser aufs Festland gebracht werden mussten. | 10.11.2021 07:44