Stand: 11.03.2022 16:27 Uhr Ahlbeck bei Eggesin: Mann nach Todesdrohung festgenommen

Ein 41-Jähriger ist am Freitag in Ahlbeck bei Eggesin (Vorpommern-Greifswald) festgenommen worden, weil er mehreren Personen gedroht hat, sie umzubringen. Wie die Polizei mitteilte, war es zuvor in seiner Arbeitsgruppe zu Streit gekommen. Als der Verdächtige damit drohte, eine Schusswaffe zu holen, wurden die Beamten informiert. Diese setzten den Mann anschließend in seiner Wohnung fest. Er hatte 1,52 Promille intus. In seiner Wohnung fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe. | 11.03.2022 16:30