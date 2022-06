Stand: 12.06.2022 11:05 Uhr Ahlbeck auf Usedom: Polizei sucht Hinweise zu Auto-Diebstahl

In Ahlbeck auf der Insel Usedom haben Unbekannte ein Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war der weiße VW Passat mit Greifswalder Kennzeichen mehrere Tage lang auf einem Supermarkt-Parkplatz abgestellt worden. Am Sonnabend fiel der Verlust schließlich auf. Der Wert des Wagens wird den Angaben zufolge auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf (038378/279224) zu melden. | 12.06.2022 11:04