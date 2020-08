Stand: 31.08.2020 14:50 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ahlbeck: Polizei ertappt Fahrraddiebe auf frischer Tat

Auf Usedom hat die Polizei zwei Fahrraddiebe erwischt. Die Männer waren den Polizisten aufgefallen, weil sie auf Fahrrädern in Ahlbeck ohne Licht unterwegs waren. Einen der beiden konnten sie anhalten. Der andere flüchtete und ließ dabei das gestohlene Fahrrad zurück. Nun sucht die Polizei die Eigentümer der Räder. Erst am Wochenende hatten Beamte in Heringsdorf zwei polnische Männer - der eine 34, der andere 21 Jahre alt - angehalten. Sie waren mit gestohlenen E-Bikes im Wert von jeweils knapp 3.000 Euro unterwegs. Diese Fahrräder konnten bereits an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. | 31.08.2020 14:10